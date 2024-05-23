РосЗМІ повідомили про десятки вибухів у центрі Бєлгорода
Ілюстративне фото (getty images)
У центрі російського Бєлгорода було чути дві серії з кількох десятків вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
У Бєлгороді та Бєлгородському районі було оголошено ракетну небезпеку.
Кореспондент російського видання передав, що у центрі міста було чутно серію вибухів.
Через 15 хвилин він повідомив ще про одну серію із двох десятків вибухів.
Нагадаємо, 16 травня окупанти скинули три авіабомби на Бєлгородську область.
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