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В Бєлгороді пролунала низка вибухів: росіяни повідомляють про поранених та пожежі

Фото: в Бєлгороді пролунала низка вибухів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В російському Бєлгороді сьогодні, 11 травня, пролунала низка вибухів. Росіяни поширюють мережею фото наслідків та пишуть про постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Місцеві мешканці заявили, що сьогодні чули близько 10 вибухів. Над містом нібито спрацювала система ППО.

 

Росіяни повідомили, що одна людина загинула, ще 14 отримали поранення.

 

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляв, що сьогодні вночі дрони Головного управляння розвідки атакували Волгоградський нафтопереробний завод Росії.

Крім того, вибухи сьогодні також пролунали у тимчасово окупованому Донецьку. Там "приліт" був зафіксований у ресторан, де перебували окупанти.

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Війна Росії проти УкраїниБєлгород