В Бєлгороді пролунала низка вибухів: росіяни повідомляють про поранених та пожежі

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляв, що сьогодні вночі дрони Головного управляння розвідки атакували Волгоградський нафтопереробний завод Росії.

Крім того, вибухи сьогодні також пролунали у тимчасово окупованому Донецьку. Там "приліт" був зафіксований у ресторан, де перебували окупанти.

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