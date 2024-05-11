В Белгороде раздался ряд взрывов: россияне сообщают о раненых и пожарах

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщал, что сегодня ночью дроны Главного управления разведки атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России.

Кроме того, взрывы сегодня также прогремели во временно оккупированном Донецке. Там "прилет" был зафиксирован в ресторане, где находились оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.