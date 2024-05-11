RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгороде раздался ряд взрывов: россияне сообщают о раненых и пожарах

Фото: в Белгороде раздался ряд взрывов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российском Белгороде сегодня, 11 мая, раздался ряд взрывов. Россияне распространяют сетью фото последствий и пишут о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители заявили, что сегодня слышали около десяти взрывов. Над городом якобы сработала система ПВО.

Россияне сообщили, что один человек погиб, еще 14 получили ранения.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщал, что сегодня ночью дроны Главного управления разведки атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод России.

Кроме того, взрывы сегодня также прогремели во временно оккупированном Донецке. Там "прилет" был зафиксирован в ресторане, где находились оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныБелгород