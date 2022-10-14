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У Бєлгороді прогриміли вибухи та почалася пожежа на підстанції: що відомо

Фото: у Бєлгороді пролунали вибухи і почалася пожежа на підстанції (t.me/vvgladkov)
Автор: Іван Носальський

У російському Бєлгороді спрацювали системи ППО. На місцевій підстанції почалася сильна пожежа, внаслідок якої в місті зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними видання, у кількох районах міста було чутно вибухи через роботу систем ППО.

При цьому губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков розповів, що "після обстрілу міста спалахнула підстанція 110 кВт".

За його словами, орієнтовний час перемикання на резервне джерело - до 4 годин.

Такжке Гладков додав, що станом на 20:00 пожежа на підстанції була ліквідована і "фахівці розпочали перепідключення".

Нагадаємо, у четвер, 13 жовтня, у селищі Жовтневий (Бєлгородська область) сталися вибухи на складі з боєприпасами.

Також ми писали, що 13 жовтня російські війська намагалися завдати удару по Харкову. Однак майже всі ракети самоліквідувалися, а одна з них ударила по житловому будинку в Бєлгороді.

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Російська ФедераціяПожежаВибух