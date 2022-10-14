В Белгороде прогремели взрывы и начался пожар на подстанции: что известно
В российском Белгороде сработали системы ПВО. На местной подстанции начался сильный пожар, в результате которого в городе пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
По данным издания, в нескольких районах города были слышны взрывы из-за работы систем ПВО.
При этом губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков рассказал, что "после обстрела города загорелась подстанция 110 кВт".
По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов.
Такжке Гладков добавил, что по состоянию на 20:00 пожар на подстанции был потушен и "специалисты приступили к переподключению".
Напомним, в четверг, 13 октября, в поселке Октябрьский (Белгородская область) произошли взрывы на складе с боеприпасами.
Также мы писали, что 13 октября российские войска пытались нанести удар по Харькову. Однако почти все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в российском Белгороде.
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