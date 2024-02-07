У Бєлгороді пожежа на заводі: росіяни кажуть про "приліт"

Як повідомляють у мережі, снаряд нібито потрапив у котельню заводу ЖБК-1 та цех металовиробів.

Також росіяни заявили, що боєприпас влучив в кабіну вантажівки, кількість постраждалих невідома.

Інциденти у Бєлгородській області РФ

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну в Бєлгородській області РФ регулярно відбуваються різні інциденти - вибухи, падіння гелікоптерів та ін.

Так, минулого року російська авіація кілька разів "втрачала" власні снаряди. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Через деякий час у місті виявили ще кілька снарядів.

Крім того, 29 січня російські літаки знову "впустили" дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Також повідомлялося, що того ж дня український дрон у Бєлгородській області вразив автомобіль із боєприпасами. Росіяни злякалися наслідків та почали вигадувати нібито "планове знищення боєприпасів".