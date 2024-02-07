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В Белгороде пожар на заводе: россияне говорят о "прилете"

Фото: в Белгороде пожар на заводе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В российском Белгороде в среду, 7 февраля, вспыхнул пожар на заводе железобетонных конструкций якобы из-за "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, снаряд якобы попал в котельную завода ЖСК-1 и цех метизов.

Также россияне заявили, что боеприпас попал в кабину грузовика, количество пострадавших неизвестно.

Инциденты в Белгородской области РФ

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в Белгородской области РФ регулярно происходят различные инциденты - взрывы, падения вертолетов и пр.

Так, в прошлом году российская авиация несколько раз "теряла" собственные снаряды. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Через некоторое время в городе обнаружили еще несколько снарядов.

Кроме того, 29 января российские самолеты снова "уронили" две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области.

Также сообщалось, что в тот же день украинский дрон в Белгородской области поразил автомобиль с боеприпасами. Россияне испугались последствий и начали придумывать якобы "плановое уничтожение боеприпасов".

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