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В російському Бєлгороді після нещодавніх вибухів вирішили перевірити укриття

Фото: в Бєлгороді після нещодавніх вибухів вирішили перевірити укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання оперативного штабу губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков наказав перевірити готовність укриттів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Мир Белогорья".

"Буду перевіряти особисто, чи є інформація у жителів: де знаходяться ключі від підвалів, буду дивитися на стан самих підвалів. Питання, яке стоїть перед нами - безпека і життя людей", - заявив В'ячеслав Гладков.

Також заступникам губернатора було наказано зайнятися поширенням інформаційних матеріалів щодо:

  • поведінки під час вибухів;
  • поведінки у разі виявлення вибухово небезпечних предметів;
  • правил надання першої медичної допомоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгородській області вчора, 13 жовтня, було доволі гучно. Одна з ракет прилетіла в багатоповерхівку в обласному центрі. Також на околицях регіону вибухали склади з боєприпасами.

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