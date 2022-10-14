В російському Бєлгороді після нещодавніх вибухів вирішили перевірити укриття

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання " Мир Белогорья ".

"Буду перевіряти особисто, чи є інформація у жителів: де знаходяться ключі від підвалів, буду дивитися на стан самих підвалів. Питання, яке стоїть перед нами - безпека і життя людей", - заявив В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бєлгородській області вчора, 13 жовтня, було доволі гучно. Одна з ракет прилетіла в багатоповерхівку в обласному центрі. Також на околицях регіону вибухали склади з боєприпасами.

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