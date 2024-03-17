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У Бєлгороді в останній день путінських "виборів" знову вибухи і пожежі (фото, відео)

Фото: у Бєлгороді знову вибухи і пожежі (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі російського Бєлгорода у неділю, 17 березня, скаржаться на вибухи та "прильоти". Сьогодні у Росії проходить останній день так званих "виборів" президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть росіяни у соцмережах, у Бєлгороді вдень пролунали вибухи. У місті виникли декілька пожеж.

Росіяни скаржаться на обстріли, кажуть, що були пошкоджені багатоквартирні будинки, дороги та один з торгових центрів у Бєлгороді.

Також місцеві Telegram-канали заявили, що нібито є загиблий. Місцева влада та Міноборони РФ не коментували ситуацію.

 

Передісторія

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали цього тижня кордон з Росією та взяли під контроль декілька населених пунктів, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

Сьогодні "Сибірський батальйон" повідомив, що зайшов до селища Горьковський у Бєлгородській області. Бійці захопили будівлю місцевої адміністрації. Пізніше добровольці заявили, що повністю контролюють селище.

Крім того, російські добровольці анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому цивільних закликали евакуюватися.

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Російська ФедераціяБєлгородська областьБєлгород