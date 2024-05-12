У Бєлгороді обвалився під’їзд багатоповерхівки (фото, відео)

Вибухи у Росії

В ніч на 12 травня у Волгоградській області РФ лунали вибухи у районі місцевого нафтопереробного заводу. У мережі припускали, що НПЗ атакували безпілотники.

Джерела РБК-Україна повідомили, що Волгоградський нафтопереробний завод був атакований, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.

Крім того, також цієї ночі були атаковані нафтобаза "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.

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