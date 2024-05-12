У Бєлгороді обвалився під’їзд багатоповерхівки (фото, відео)

У російському Бєлгороді 12 травня пролунали вибухи. У мережі повідомляють, що обвалився під’їзд багатоповерхівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як зазначають у мережі, у Бєлгороді обвалився під'їзд багатоповерхового будинку з десятого до першого поверху. Під завалами можуть бути люди, причина руйнування невідома.
Російські ЗМІ пишуть про нібито п'ятьох загиблих, проте інформація не підтверджена.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинувачує Україну в обстрілі та стверджує, що в будинок влучив снаряд. У мережі пишуть, що на будинок впала російська керована авіабомба.
Російські ЗМІ повідомили, що у зруйнованому будинку обвалився дах. У цей момент там нібито працювали МНСники.
В ніч на 12 травня у Волгоградській області РФ лунали вибухи у районі місцевого нафтопереробного заводу. У мережі припускали, що НПЗ атакували безпілотники.
Джерела РБК-Україна повідомили, що Волгоградський нафтопереробний завод був атакований, це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони.
Крім того, також цієї ночі були атаковані нафтобаза "Калуганефтепродукт" та Новолипецький металургійний комбінат.
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