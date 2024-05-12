В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки (фото, видео)

Взрывы в России

В ночь на 12 мая в Волгоградской области РФ раздавались взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода. В сети предполагали, что НПЗ атаковали беспилотники.

Источники РБК-Украина сообщили, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод был атакован, это спецоперация Главного управления разведки Минобороны.

Кроме того, также этой ночью были атакованы нефтебаза "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат.

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