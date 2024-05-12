В Белгороде обрушился подъезд многоэтажки (фото, видео)

В российском Белгороде 12 мая раздались взрывы. В сети сообщают, что обрушился подъезд многоэтажки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как отмечают в сети, в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома с десятого до первого этажа. Под завалами могут быть люди, причина разрушения неизвестна.
Российские СМИ пишут о якобы пяти погибших, однако информация не подтверждена.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвиняет Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. В сети пишут, что на здание упала российская управляемая авиабомба.
В ночь на 12 мая в Волгоградской области РФ раздавались взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода. В сети предполагали, что НПЗ атаковали беспилотники.
Источники РБК-Украина сообщили, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод был атакован, это спецоперация Главного управления разведки Минобороны.
Кроме того, также этой ночью были атакованы нефтебаза "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат.
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