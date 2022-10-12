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У Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО (відео)

Фото: У Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У російському Бєлгороді вдень 12 жовтня прогриміли вибухи. Попередньо, над містом працюють системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"В області сьогодні неспокійно", - йдеться у повідомленні.

Пізніше було повідомлення, що за даними оперштабу, о 17:30 над областю спрацювала система ППО.

"Оперативні служби фіксують повідомлення про незначні ушкодження на вул. Червоноармійська, б.6 (а/м Хюндай Соляріс, пошкодження заднього скла), Буханова (ушкоджені електропроводи), вул. Сумська (уламки на дорозі), вул. 8 Березня, 239 (уламки на дорозі), вул. Бєлінського (уламки на дорозі), вул. Червоноармійська, д.56/1 (уламки біля будинку), Ромашковий 1-й глухий кут, д.6 (уламок у теплиці), вул.Боїва, 1 (уламок у дворі). За попередніми даними, жертв у постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Попередні вибухи фіксували ближче до 12 години і тоді теж заявляли про роботу систем ППО.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вже не перший раз траплялись випадки роботи систем ППО.

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