RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Белгороде второй раз за день работают системы ПВО (видео)

Фото: В Белгороде второй раз в день работают системы ПВО (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском Белгороде днем 12 октября прогремели взрывы. Предварительно над городом работают системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В области сегодня неспокойно", - говорится в сообщении.

Позже было сообщение, что, по данным оперштаба, в 17:30 над областью сработала система ПВО.

"Оперативные службы фиксируют сообщения о незначительных повреждениях на ул. Красноармейская, д.6 (а/м Хюндай Солярис, повреждение заднего стекла), Буханова (поврежденные электропроводы), ул. Сумская (обломки на дороге), ул. 8 Марта, 239 (обломки на дороге), ул.Белинского (обломки на дороге), ул.Красноармейская, д.56/1 (обломки возле дома), Ромашковый 1-й тупик, д.6 (обломок в теплице), ул.Боива, 1 ( обломок во дворе). По предварительным данным, жертв у пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Предыдущие взрывы фиксировали ближе к 12 часам и тогда тоже заявляли о работе систем ПВО.

Напомним, что в российском Белгороде уже не в первый раз случались случаи работы систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПВОВойна в Украине