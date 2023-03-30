У Бєлгороді чути звуки вибухів. Росіяни кажуть про "роботу ППО"

У четвер ввечері, 30 березня, жителі російського міста Бєлгород чули гучні звуки, схожі на вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Близько 22:10 за московським часом, на протязі 20 хвилин, над містом було чути дев'ять потужних вибухів. Місцеві жителі скаржились, що від звуків у будинках тремтіли вікна, а у деяких авто спрацювала сигналізація.
Попередньо, над містом нібито спрацювало російське ППО. Про те заяв від російської влади щодо джерела вибухів не було.
Пізніше місцеві жителі опублікували відео масштабної пожежі в одному з районів Бєлгорода - на Лапінському проспекті. Попередньо, саме там було чути звуки вибухів.
"Відомо, що горять гаражі. А площа пожежі збільшилася до 250 кв. Росспоживнагляд виїхав на місце пожежі досліджувати атмосферне повітря", - пишуть жителі міста.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про "бавовну", яка сталася практично одночасно в Бєлгородській та Курській області РФ.
Також ми писали про вибухи в Брянській області РФ. Як повідомили тоді росіяни, через нібито атаку безпілотника поранено двох окупантів, у тому числі командира.
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