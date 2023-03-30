В Белгороде слышны звуки взрывов. Россияне говорят о "работе ПВО"

В четверг вечером, 30 марта, жители российского города Белгорода слышали громкие звуки, похожие на взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Около 22:10 по московскому времени, в течение 20 минут, над городом было слышно девять мощных взрывов. Местные жители жаловались, что от звуков в домах дрожали окна, а в некоторых авто сработала сигнализация.
Предварительно над городом якобы сработало российское ПВО. Об этом заявлений от российских властей по поводу источника взрывов не было.
Позже местные жители опубликовали видео масштабного пожара в одном из районов Белгорода – на Лапинском проспекте. Предварительно именно там были слышны звуки взрывов.
"Известно, что горят гаражи. А площадь пожара увеличилась до 250 кв. Роспотребнадзор выехал на место пожара исследовать атмосферный воздух", – пишут жители города.
Напомним, ранее мы сообщали о "хлопке", который произошел практически одновременно в Белгородской и Курской области РФ.
Также мы писали о взрывах в Брянской области. Как сообщили тогда россияне, из-за якобы атаки беспилотника ранены два кафира, в том числе командир.
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