В Белгороде слышны звуки взрывов. Россияне говорят о "работе ПВО"

Около 22:10 по московскому времени, в течение 20 минут, над городом было слышно девять мощных взрывов. Местные жители жаловались, что от звуков в домах дрожали окна, а в некоторых авто сработала сигнализация.

Предварительно над городом якобы сработало российское ПВО. Об этом заявлений от российских властей по поводу источника взрывов не было.

Позже местные жители опубликовали видео масштабного пожара в одном из районов Белгорода – на Лапинском проспекте. Предварительно именно там были слышны звуки взрывов.

"Известно, что горят гаражи. А площадь пожара увеличилась до 250 кв. Роспотребнадзор выехал на место пожара исследовать атмосферный воздух", – пишут жители города.