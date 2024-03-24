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У Бєлгороді частково зникло світло: у РФ заявили про нібито відбиття атаки ЗСУ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Мер російського Бєлгорода повідомив про аварійне відключення електроенергії на двох вулицях після начебто атаки ЗСУ. Водночас Міноборони РФ повідомило про нібито відбиття атаки на об’єкти на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Бєлгорода Демідова і Міноборони РФ.

"У Бєлгороді аварійне відключення електроенергії на проспекті Ватутіна та вулиці Губкіна. Енергетики вже переключаються на тимчасові схеми", - написав мер.

Тим часом російське Міноборони повідомляє, що 23 березня близько 23:00 мск "припинено спробу" України атакувати "об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір".

Там стверджують, що над Бєлгородською областю засобами ППО знищено 19 реактивних снарядів.

Також одночасно з атакою на Бєлгород повідомляється про атаку на Крим. Як пишуть у мережі, у Севастополі працює ППО проти нібито ворожої ракетної атаки. Пропагандисти заявили, що нібито по півострову було випущено ракети з 12 ворожих літаків. Повідомляють про вибухи у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек та в Балаклаві.

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