У Бєлгороді частково зникло світло: у РФ заявили про нібито відбиття атаки ЗСУ

Також одночасно з атакою на Бєлгород повідомляється про атаку на Крим. Як пишуть у мережі, у Севастополі працює ППО проти нібито ворожої ракетної атаки. Пропагандисти заявили, що нібито по півострову було випущено ракети з 12 ворожих літаків. Повідомляють про вибухи у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек та в Балаклаві.

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