В Белгороде частично исчез свет: в РФ заявили о якобы отражении атаки ВСУ

"В Белгороде аварийное отключение электроэнергии на проспекте Ватутина и улице Губкина. Энергетики уже переключаются на временные схемы", – написал мэр.

Между тем, российское Минобороны сообщает, что 23 марта около 23:00 мск "пресечена попытка" Украины атаковать "объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Там утверждают, что над Белгородской областью средствами ПВО уничтожены 19 реактивных снарядов.