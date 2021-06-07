UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер, есть пострадавший

Автор: РБК-Украина

В Белгород-Днестровском Одесской области на причале загорелся прогулочный катер. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Сообщается, что пожар был локализован в 10:08 и в 10:24 ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Владелец пытался потушить его подручными средствами, из-за чего получил ожоги. После осмотра работниками медицинской службы от госпитализации он отказался.

"Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах", - говорится в сообщении.

Фото: последствия пожара на катере (od.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в общежитии Одесского национального медицинского университета на улице Маршала Малиновского. В результате пострадал один студент, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами верхних дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

До этого в Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Одессапожаркатер