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Над Белгород-Днестровским районом сбили российскую ракету

Фото: над Одесской областью сбили ракету (nationalinterest org)
Автор: Илона Свиридова

Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровской области этой ночью. Обошлось без пострадавших.

По данным Генерального штаба ВСУ, активные бои продолжаются на Донецком, Таврическом и Попаснянском направлениях.

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