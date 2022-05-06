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Над Білгород-Дністровським районом збили російську ракету

Фото: над Одеською областю збили ракету (nationalinterest org)
Автор: Ілона Свиридова

Українські засоби протиповітряної оборони збили чергову ракету. Повітряну ціль вразили в небі над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан, ракету збили близько 08:00, коли вона пролітала над Білгород-Дністровським районом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 6 травня окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області цієї ночі. Обійшлося без постраждалих.

За даними Генерального штабу ЗСУ, активні бої продовжуються на Донецькому, Таврійському та Попаснянському напрямках.

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