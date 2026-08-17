Бельгію охопила наймасштабніша за всю історію пожежа, яка дісталась кордону Німеччини

Протягом ночі з пожежею боролися понад 250 пожежників та працівників аварійно-рятувальних служб. Водночас у неділю рятувальники значною мірою покладаються на повітряну підтримку, щоб спробувати взяти полум'я під контроль.

Європейські країни надають авіацію

Влада Бельгії звернулась за допомогою до європейських країн.Гелікоптери бельгійської федеральної поліції та нідерландські літаки вже працювали над районом пожежі в неділю вранці. Вони неодноразово набирали воду з озера поблизу.

Очікується, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Бельгія активувала Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати міжнародну допомогу.

За словами європейської комісарки з питань готовності та кризового менеджменту Хаджі Лахбіб, Німеччина та Норвегія також можуть надати повітряну підтримку.

"Дякуємо нашим європейським партнерам за допомогу, яку вони надають", – написав прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у соцмережі X.

Пожежа залишається неконтрольованою

Вогонь поширюється територією з тендітними торфовищами та сосновими лісами у заповіднику Хай Фенс. Ця місцевість уже зазнавала масштабних пожеж під час аналогічного періоду спеки та посухи у 1911 році.

Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії з того часу. При цьому наразі жоден будинок не постраждав. Водночас мешканців двох сіл евакуювали, а влада заявляє, що вогонь залишається неконтрольованим.