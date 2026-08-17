Бельгию охватил самый масштабный за всю историю пожар, доставшийся до Германии

За ночь с пожаром боролись более 250 пожарных и работников аварийно-спасательных служб. В то же время в воскресенье спасатели в значительной степени полагаются на воздушную поддержку, чтобы попытаться взять пламя под контроль.

Европейские страны предоставляют авиацию

Власти Бельгии обратились за помощью к европейским странам. Вертолеты бельгийской федеральной полиции и нидерландские самолеты уже работали над районом пожара в воскресенье утром. Они неоднократно набирали воду из озера поблизости.

Ожидается, что позже к операции присоединятся дополнительные вертолеты из Чехии и Швеции. Бельгия активировала механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить международную помощь.

По словам европейской комиссарши по вопросам готовности и кризисного менеджмента, Хаджи Лахбиб, Германия и Норвегия также могут оказать воздушную поддержку.

"Спасибо нашим европейским партнерам за помощь, которую они оказывают", – написал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в соцсети X.

Пожар остается неконтролируемым

Огонь распространяется по территории с хрупкими торфяниками и сосновыми лесами в заповеднике Хай Фенс. Эта местность уже подвергалась масштабным пожарам во время аналогичного периода жары и засухи в 1911 году.

Нынешний пожар стал самым большим в Бельгии с тех пор. При этом ни один дом не пострадал. В то же время жителей двух деревень эвакуировали, а власти заявляют, что огонь остается неконтролируемым.