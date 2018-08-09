В бельгийском порту нашли более 1,5 тонн кокаина на сумму свыше 75 млн евро

Стоимость контрабандного груза составляет более 75 млн евро

Сотрудники бельгийской таможни изъяли в порту Антверпена крупную партию кокаина на сумму более 75 млн евро. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на Министерство финансов Бельгии.

Отмечается, что конфискованная партия наркотиков весом 1,56 тонн была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии.

Предполагаемая стоимость составляет более 75 млн евро.

Напомним, ранее в Испании полиция обнаружила почти 9 тонн кокаина, спрятанных в грузе бананов из Колумбии. Общий вес изъятого кокаина составлял 8,47 тонн. Отмечалось, что это рекордная партия для Европы, найденая в транспортном контейнере.

Ранее в Перу полиция изъяла 1,5 тонны кокаина, который должен был отправиться в Европу.

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры, в порту Кальяо вблизи Лимы. Также в ходе операции были задержаны семь наркоторговцев банды "Ниндзя".

Также сообщалось, что Военно-морские силы Индонезии задержали рыболовецкое судно, в котором было обнаружено 1 тонну метамфетамина в кристаллах, хранящегося в рисовых мешках.