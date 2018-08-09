У бельгійському порту знайшли більше 1,5 тонн кокаїну на суму понад 75 млн євро

Вартість контрабандного вантажу становить понад 75 млн євро

Співробітники бельгійської митниці вилучили в порту Антверпена велику партію кокаїну на суму понад 75 млн євро. Про це повідомляє De Telegraaf з посиланням на Міністерство фінансів Бельгії.

Наголошується, що конфіскована партія наркотиків вагою 1,56 тонн була захована в контейнері з деревами з Колумбії.

Передбачувана вартість становить понад 75 млн євро.

Нагадаємо, раніше в Іспанії поліція виявила майже 9 тонн кокаїну, захованих у вантажі бананів з Колумбії. Загальна вага вилученого кокаїну становив 8,47 тонн. Зазначалося, що це рекордна партія для Європи, віднайдена в транспортному контейнері.

Раніше в Перу поліція вилучила 1,5 тонни кокаїну, який повинен був відправитися в Європу.

Кокаїн був виявлений у вантажівці, що перевозили контейнери, в порту Кальяо поблизу Ліми. Також в ході операції були затримані сім наркоторговців банди "Ніндзя".

Також повідомлялося, що Військово-морські сили Індонезії затримали риболовецьке судно, в якому було виявлено 1 тонну метамфетаміну в кристалах, який зберігається в рисових мішках.