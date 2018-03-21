В Перу полиция задержала 1,5 тонны кокаина, предназначенного для Европы

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры

В Перу полиця изъяла 1,5 тонны кокаина, который должен был отправиться в Европу. Об этом сообщили в полиции столицы страны Лимы, передает Euronews.

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры, в порту Кальяо вблизи Лимы. Также в ходе операции были задержаны семь наркоторговцев банды "Ниндзя".

"Эта банда действительно существует. Это молодые люди, очень быстрые, одеты в черное, которые переходят из одного контейнера в другой, чтобы вводить наркотики", - сказали в полиции.

Партия кокаина поступила из самого большого района Перу, где его производят, из долины рек Апуримак, Эне и Мантаро.

Согласно последним официальным данным, Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина. Каждый год это около 400 тонн.

Напомним, ранее полиция Албании задержала рекордную партию кокаина. В грузе с бананами из Колумбии правоохранители обнаружили 613,35 кг наркотика.