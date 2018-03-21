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В Перу полиция задержала 1,5 тонны кокаина, предназначенного для Европы

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 17:29
Фото: кокаин (twitter.com-MaritimeHerald)
Фото: кокаин (twitter.com-MaritimeHerald)

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры

В Перу полиця изъяла 1,5 тонны кокаина, который должен был отправиться в Европу. Об этом сообщили в полиции столицы страны Лимы, передает Euronews.

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры, в порту Кальяо вблизи Лимы. Также в ходе операции были задержаны семь наркоторговцев банды "Ниндзя".

"Эта банда действительно существует. Это молодые люди, очень быстрые, одеты в черное, которые переходят из одного контейнера в другой, чтобы вводить наркотики", - сказали в полиции.

Партия кокаина поступила из самого большого района Перу, где его производят, из долины рек Апуримак, Эне и Мантаро.

Согласно последним официальным данным, Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина. Каждый год это около 400 тонн.

Напомним, ранее полиция Албании задержала рекордную партию кокаина. В грузе с бананами из Колумбии правоохранители обнаружили 613,35 кг наркотика.

В операции по доставке "кокаина" из Аргентины в РФ принимал участие экс-директор ФСБ Во Львовской области СБУ пресекла контрабанду препарата для нарколаборатории
Теги: наркотики
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