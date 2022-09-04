Бельгийский премьер предрек до 10 "тяжелых зим" из-за энергокризиса
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо считает, что его страну может ждать до 10 "тяжелых зим" в связи с отказом от ископаемого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsblad.
"Нам предстоит от пяти до десяти тяжелых зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности", - отметил Де Кроо.
Он также выступил за введение потолка цен на энергоносители. Однако такое решение должно быть принято на уровне Европейского союза. И пока ограничения нет, нужно принять временные меры как для граждан, так и для бизнеса.
"Мы не можем допустить банкротства компаний из-за просроченных счетов", - добавил премьер Бельгии.
Напомним, ранее Российская Федерация пригрозила Европе рекордным ростом цен на газ якобы из-за "недальновидной политики".
В то же время на высшем уровне в ЕС и странах G7 обсуждается введение потолка цен на российский газ. Ожидается, что он может вступить в силу с 5 декабря 2022 года.
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