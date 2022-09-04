Бельгийский премьер предрек до 10 "тяжелых зим" из-за энергокризиса

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо считает, что его страну может ждать до 10 "тяжелых зим" в связи с отказом от ископаемого топлива.

"Нам предстоит от пяти до десяти тяжелых зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности", - отметил Де Кроо.

Он также выступил за введение потолка цен на энергоносители. Однако такое решение должно быть принято на уровне Европейского союза. И пока ограничения нет, нужно принять временные меры как для граждан, так и для бизнеса.

"Мы не можем допустить банкротства компаний из-за просроченных счетов", - добавил премьер Бельгии.