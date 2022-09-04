ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия пригрозила Европе ростом рекордных цен на газ

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 17:01
Россия пригрозила Европе ростом рекордных цен на газ Фото: Россия пригрозила Европе ростом рекордных цен на газ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия в очередной раз пригрозила Европе повышением цен на газ якобы из-за "недальновидной" политики Европейского союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TACC.

По словам вицепремьер РФ Александра Новака, якобы "недальновидная" политика Европы привела к коллапсу на энергетических рынках.

"Недальновидная политика приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока что в теплое время года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", - заявил Новак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Европа
NEWS
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"