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Бельгійський прем'єр передрік до 10 "важких зим" через енергокризу

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Брюссель, Неділя 04 вересня 2022 20:52
Бельгійський прем'єр передрік до 10 "важких зим" через енергокризу Фото: бельгійський прем'єр Олександр Де Кроо (facebook com alexanderdecroo)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо вважає, що його країну може чекати до 10 "важких зим" у зв'язку з відмовою від викопного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.

"Нам належить пройти від п'яти до десяти важких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років вперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі", - зазначив Де Кроо.

Він також виступив за введення стелі цін на енергоносії. Однак таке рішення має бути прийняте на рівні Європейського союзу. І поки обмеження немає, потрібно вжити тимчасових заходів як для громадян, так і для бізнесу.

"Ми не можемо допустити банкрутства компаній через прострочені рахунки", - додав прем'єр Бельгії.

Нагадаємо, раніше Російська Федерація пригрозила Європі рекордним зростанням цін на газ нібито через "недалекоглядну політику".

У той же час на вищому рівні в ЄС і країнах G7 обговорюється введення стелі цін на російський газ. Очікується, що вона може набути чинності з 5 грудня 2022 року.

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