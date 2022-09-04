Бельгійський прем'єр передрік до 10 "важких зим" через енергокризу
Прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо вважає, що його країну може чекати до 10 "важких зим" у зв'язку з відмовою від викопного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nieuwsblad.
"Нам належить пройти від п'яти до десяти важких зим, але ми також можемо зробити ривок на 20 років вперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі труднощі", - зазначив Де Кроо.
Він також виступив за введення стелі цін на енергоносії. Однак таке рішення має бути прийняте на рівні Європейського союзу. І поки обмеження немає, потрібно вжити тимчасових заходів як для громадян, так і для бізнесу.
"Ми не можемо допустити банкрутства компаній через прострочені рахунки", - додав прем'єр Бельгії.
Нагадаємо, раніше Російська Федерація пригрозила Європі рекордним зростанням цін на газ нібито через "недалекоглядну політику".
У той же час на вищому рівні в ЄС і країнах G7 обговорюється введення стелі цін на російський газ. Очікується, що вона може набути чинності з 5 грудня 2022 року.
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