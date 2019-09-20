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Бельгійська авіакомпанія закриває рейси в Україну

Новини » Суспільство    20.09.2019 - 15:15
Бельгійська авіакомпанія закриває рейси в Україну
Фото: літак авіакомпанії Brussels Airlines (Brussels Airlines)

Останній рейс Київ-Брюссель, Brussels Airlines здійснить 17 листопада

Бельгійська авіакомпанія Brussels Airlines припиняє польоти в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Повідомляється, що останній рейс з Києва до Брюсселя авіакомпанія здійснить 17 листопада цього року. За словами представників Brussels Airlines, рішення про припинення польотів в Україну було прийнято у зв'язку з оптимізацією маршрутної мережі.

"Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", - повідомили в прес-службу Brussels Airlines.

Нагадаємо, авіакомпанія Brussels Airlines здійснила свій перший рейс в Україну 17 жовтня 2018 року. Рейси Київ-Брюссель відбувалися чотири рази на тиждень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лоукостер Wizz Air в 2020 році планує збільшити кількість рейсів в Україну на 7%. Зокрема, улітку 2020 року кількість рейсів збільшиться на 650.

Також повідомлялося, що український лоукостер SkyUp Airlines з 24 листопада запускає новий рейс із Запоріжжя і Львова в Тель-Авів (Ізраїль). Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень. Вартість квитка 2,4 тис. гривень.

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