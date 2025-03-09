Вернидуб зупинив "Шахтар", "Динамо" дивом перемогло в Черкасах: відео топ-моментів 20-го туру УПЛ

У черговому турі української Прем'єр-ліги відбулася низка важливих поєдинків. Їхні результати вплинули на боротьбу за медалі та загострили ситуацію в нижній частині турнірної таблиці.

Центральним був поєдинок у Львові, де донецький "Шахтар", як номінальний господар, зустрічався з криворізьким "Кривбасом". "Гірники" у попередньому матчі впевнено здолали "Олександрію" (3:0) та повернулись у чемпіонську гонку. Перемога над підопічними Юрія Вернидуба закріпила б цей успіх. Втім, маючи ігрову перевагу, "Шахтар" пропустив першим. Максимум, що вдалося донеччанам – звести гру до нічиєї.

Втратою очок чемпіона скористались київське "Динамо" та "Олександрія". Столична команда дотиснула ЛНЗ на останніх хвилинах за допомогою автоголу. Натомість "Олександрія" відновила перевагу над "Шахтарем" завдяки успіху з ковалівським "Колосом", хоча в кінці могла поплатитися за гру на утримання рахунку.

Ковалівці після відновлення чемпіонату УПЛ програли у всіх трьох матчах. Після поразки від "Олександрії" з'явилася інформація, що керівництво клубу відправило у відставку не лише тренерський штаб на чолі з Олександром Поздєєвим, а й увесь адміністративний та менеджерський персонал. Утім офіційного підтвердження цього ще не було.

Серед інших результатів відзначимо яскраву перемогу житомирського "Полісся" над одеським "Чорноморцем", завдяки якій "вовки" випередили "Кривбас" та вийшли на четверте місце.

Впевнено почувається на старті весняної частини й столичний "Лівий Берег". Команда Віталія Первака здобула другу перемогу поспіль та злетіла в таблиці на 10-ту сходинку. Хоча до зимової перерви вважалась одним з головних претендентів на прямий виліт з Прем'єр-ліги.

Матчі 19-го туру

"Ворскла" – "Карпати" – 0:0

"Полісся" – "Чорноморець" – 3:1

Голи: Батіста, 5, Андрієвський, 42, Гуцуляк, 78 – Янаков, 57 (пенальті)

ЛНЗ – "Динамо" – 1:2

Голи: Яшарі, 49 – Вівчаренко, 12, Путря, 89 (автогол)

"Шахтар" – Кривбас" – 1:1

Голи: Бондаренко, 67 – Мендоза, 57

"Лівий Берег" – "Верес" – 2:0

Голи: Вовченко, 11 (автогол), Шастал, 59

"Колос" – "Олександрія" – 0:1

Гол: Шепелєв, 42

"Зоря" – "Оболонь" – 2:1

Голи: Мічін, 43, 62 – Карась, 68

"Інгулець" – "Рух" – 0:1

Гол: Притула, 90+8

Вилучення: Волохатий (І), 90+6