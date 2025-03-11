Бельгийская корректива в УПЛ: полное расписание матчей 21-го тура

Сегодня, 11 марта стартует 21-й тур украинской футбольной Премьер-лиги. Его программа растянется вплоть до воскресенья, 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Такое раннее начало очередного тура объясняется интересами сборной Украины. Уже 20 марта "сине-желтые" будут играть против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА. Номинально домашний поединок украинцы проведут в испанской Мурсии. А предшествовать игре будет небольшой тренировочный сбор.

Из-за этого наставник национальной команды Сергей Ребров попросил перенести матчи клубов, где есть сборники на более ранние даты. Лига пошла навстречу тренеру и назначила игры с участием "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и "Александрии" на вторник, 11 марта.

Таким образом, первый игровой день начнется матчем "Александрия" - "Оболонь" (старт - в 13:00). Затем параллельно, в 15:30, "Динамо" сыграет с "Зарей", а "Полесье" с "Вересом". А завершится программа вторника в 18:00 поединком "Карпат" и "Шахтера" во Львове.

Продолжится 21-й тур в субботу, 15-го марта матчами "Кривбасс" - "Левый Берег" и "Рух" - "Ворскла". А в воскресенье, 16-го закроют тур встречи "Ингулец" - "Черноморец" и ЛНЗ - "Колос".

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Начиная с февраля он появился и на медиасервисе MEGOGO. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 21-го тура Премьер-лиги:

11 марта (вторник)

13:00, "Александрия" - "Оболонь"

15:30, "Верес" - "Полесье"

15:30, "Динамо" - "Заря"

18:00, "Карпаты" - "Шахтер"

15 марта (суббота)

15:30, "Кривбасс" - "Левый Берег"

18:00, "Рух" - "Ворскла"

16 марта (воскресенье)