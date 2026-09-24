В Бельгии признали США ненадежным союзником из-за политики Трампа, - FT

Министерство иностранных дел Бельгии разработало внутренний документ, в котором указало, что при президентстве Дональда Трампа США больше не является надежным союзником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщается, МИД Бельгии разработал стратегию "калибровки" взаимодействия с Вашингтоном, чтобы защитить интересы страны и одновременно избежать репутации "вражеского" государства.

Документ подготовил подразделение по Америке и Карибскому бассейну в конце 2025 года.

Он содержит призыв к "тщательной переоценке отношений между Европейским Союзом и Бельгией с одной стороны и США с другой", а также отмечается, что динамика, которая сейчас наблюдается в Соединенных Штатах, может поставить под угрозу ряд критически важных интересов Бельгии и ЕС.

Однако страна полагает, что взаимодействовать с нынешней администрацией США необходимо. В МИДе рекомендуют устанавливать контакты с руководством республиканских и демократических штатов и мэрами крупных городов.

Документ рекомендует продолжать переговоры с демократической оппозицией, налаживать контакты с Конгрессом США и "обнаруживать новые поколения сверхпартийных элит, которые могли бы играть немаловажную роль в будущей Америке".

Также там считают, что администрация Трампа положительно воспринимает закупки американского оружия, однако рекомендуют наращивать закупки европейской военной техники.

Представитель бельгийского МИД заявил, что документ является "внутренним рабочим материалом", а его содержание "следует отличать от официально утвержденной политической стратегии".