У Бельгії повністю згоріла головна сцена популярного фестивалю Tomorrowland (відео)

Головну сцену фестивалю електронної музики Tomorrowland, початок якого було заплановано на 18 липня в бельгійському місті Бом, було знищено вогнем. Причина пожежі наразі невідома.

Головна сцена Tomorrowland повністю згоріла (фото з мережі)

Водночас, як повідомляють джерела HLN, під час випробування феєрверків могла статися якась помилка. При цьому видання зазначає, що ні організатори фестивалю, ні екстрені служби поки що не підтвердили цю інформацію.

VRT NWS повідомило, що на місці проведення фестивалю було близько 1000 співробітників, їх евакуювали.

Фестиваль Tomorrowland мав розпочатися в п'ятницю, 18 липня. На ньому очікувалося понад 100 000 відвідувачів. Однак тепер проведення фестивалю під загрозою зриву.

Tomorrowland проводиться з 2005 року в бельгійському місті Бом, провінція Антверпен, за 20 років він став одним із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів у світі.