В Бельгии полностью сгорела главная сцена популярного фестиваля Tomorrowland (видео)

Главная сцена фестиваля электронной музыки Tomorrowland, начало которого было запланировано на 18 июля в бельгийском городе Бом, была уничтожена огнем. Причина пожара пока неизвестна.

Главная сцена Tomorrowland полностью сгорела (фото из сети)

В то же время, как сообщают источники HLN, во время испытания фейерверков могла произойти какая-то ошибка. При этом издание отмечает, что ни организаторы фестиваля, ни экстренные службы пока не подтвердили эту информацию.

VRT NWS сообщило, что на месте проведения фестиваля было около 1000 сотрудников, их эвакуировали.

Фестиваль Tomorrowland должен был начаться в пятницу, 18 июля. На нем ожидалось более 100 000 посетителей. Однако теперь проведение фестиваля под угрозой срыва.

Tomorrowland проводится с 2005 года в бельгийском городе Бом, провинция Антверпен, за 20 лет он стал одним из крупнейших и самых известных музыкальных фестивалей в мире.