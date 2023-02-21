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У Бельгії почали навчати українських військових користуватись підводними безпілотниками

Фото: у Бельгії почали навчати українських військових користуватись підводними безпілотниками (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Бельгії українські військовослужбовці розпочили навчання застосовувати підводні безпілотники, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, навчання було організовано міністерством оборони Королівства Бельгії. Українські військовослужбовці навчаються на підводних безпілотних апаратах, які будуть надані на озброєння в ЗСУ.

"У першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України", - сказано в повідомленні.

Міністо оборони Бельгії Людівіне Дедондер заявила, що підтримує українців і також заявила, що цінує їх мужність.

Фото: у Бельгії почали навчати українських військових користуватись підводними безпілотниками (t.me/ministry_of_defense_ua)

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

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