В Бельгии начали учить украинских военных пользоваться подводными беспилотниками

В Бельгии украинские военнослужащие начали обучение применять подводные беспилотники, которые вскоре поступят в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, обучение было организовано министерством обороны Королевства Бельгии. Украинские военнослужащие учатся на подводных беспилотных аппаратах, которые будут предоставлены на вооружение в ВСУ.

"В первой декаде февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию для прохождения учений в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Министр обороны Бельгии Людовине Дедондер заявила, что поддерживает украинцев и также заявила, что ценит их мужество.