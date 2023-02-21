В Бельгии начали учить украинских военных пользоваться подводными беспилотниками

В Бельгии украинские военнослужащие начали обучение применять подводные беспилотники, которые вскоре поступят в ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как рассказали в ведомстве, обучение было организовано министерством обороны Королевства Бельгии. Украинские военнослужащие учатся на подводных беспилотных аппаратах, которые будут предоставлены на вооружение в ВСУ.
"В первой декаде февраля группа украинских военных прибыла в Бельгию для прохождения учений в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины", - говорится в сообщении.
Министр обороны Бельгии Людовине Дедондер заявила, что поддерживает украинцев и также заявила, что ценит их мужество.
Отметим, что в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.
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