В Бельгії літак врізався в авто: загинули громадяни Німеччини

Пілот не доїхав до злітно-посадкової смуги і врізався в автомобіль на дорозі. Це спричинило пожежу.

Пілот і ще одна людина загинули в аварії. Обидва загиблих були німцями. Повідомляється, що власник припаркованого автомобіля, який знаходився неподалік від транспортного засобу, не постраждав.

Аварія сталася приблизно за 100 метрів від аеродрому. На місці працювали представники влади.

Нагадаємо, цього тижня у столиці Киргизстану - місті Бішкек - упав військовий вертоліт Мі-8. Авіакатастрофа сталася на авіабазі "Фрунзе-1".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту були двоє людей.

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