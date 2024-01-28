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В Бельгії літак врізався в авто: загинули громадяни Німеччини

Фото: В Бельгії літак врізався в авто (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В результаті аварії невеликого літака в бельгійському місті Спа загинули двоє громадян Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Пілот не доїхав до злітно-посадкової смуги і врізався в автомобіль на дорозі. Це спричинило пожежу.

Пілот і ще одна людина загинули в аварії. Обидва загиблих були німцями. Повідомляється, що власник припаркованого автомобіля, який знаходився неподалік від транспортного засобу, не постраждав.

Аварія сталася приблизно за 100 метрів від аеродрому. На місці працювали представники влади.

Нагадаємо, цього тижня у столиці Киргизстану - місті Бішкек - упав військовий вертоліт Мі-8. Авіакатастрофа сталася на авіабазі "Фрунзе-1".

Також РБК-Україна повідомляло, що у Польщі впав невеликий літак. Причиною аварії стала відмова авіоніки, на борту були двоє людей.

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Бельгія