В Бельгии самолет врезался в авто: погибли граждане Германии

Пилот не доехал до взлетно-посадочной полосы и врезался в автомобиль на дороге. Это вызвало пожар.

Пилот и еще один человек погибли в аварии. Оба погибших были немцами. Сообщается, что владелец припаркованного автомобиля, который находился неподалеку от транспортного средства, не пострадал.

Авария произошла примерно в 100 метрах от аэродрома. На месте работали представители власти.

Напомним, на этой неделе в столице Кыргызстана - городе Бишкек - упал военный вертолет Ми-8. Авиакатастрофа произошла на авиабазе "Фрунзе-1".

Также РБК-Украина сообщало, что в Польше рухнул небольшой самолет. Причиной аварии стал отказ авионики, на борту находились два человека.

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