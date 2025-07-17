Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю, - The Guardian

За даними місцевих ЗМІ, брюссельський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю.

Новинний канал VRT NWS повідомив, що справа стосується зокрема контейнера з конічними підшипниками для ізраїльської оборонної компанії Ashot, який минулого місяця був заблокований в одному з найбільших європейських портів в Антверпені.

Суд також зобов'язав уряд запобігати транзиту будь-яких "оборонних продуктів або іншого обладнання, призначеного для військових цілей", якщо немає гарантії, що воно буде використовуватися виключно в цивільних цілях.

Бельгійське інформаційне агентство Belga також повідомляло, що затримало три піддони конічних роликових підшипників, виготовлених у Франції американською компанією Timken.

Воно додало, що "фламандські правила забороняють експорт або транзит товарів, які можуть безпосередньо підтримувати Збройні сили Ізраїлю", і що вантаж мав бути відправлений до компанії Ashot Ashkelon, ключового постачальника трансмісійних систем для ізраїльських танків Merkava і броньованих машин Namer, які активно використовуються в Газі.