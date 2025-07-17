Чи буде Іран знову атакувати Ізраїль: військовий експерт дав відповідь

Іран попри втрату військових можливостей, все ще може атакувати Ізраїль. Проте наврядчи це буде робити зараз з власної ініціативи.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт з Ізраїлю Давід Шарп.

За його словами, Іран зазнав поразки, в тому числі і репутаційної. Однак це не розгром і це не означає, що у Тегерана немає чим атакувати Ізраїль.

"Військові можливості значно зменшилися, але це не означає, що у Ірану прямо зараз немає чим атакувати Ізраїль. Іран може атакувати Ізраїль балістичними ракетами, може безпілотниками, і робити це відносно інтенсивно. Іран програв лише битву у війні, яка продовжується", - зазначив Давід Шарп.

Водночас він додав, що сьогодні Іран навряд чи з власної ініціативи захоче завдавати несподіваного удару по Ізраїлю. Звісно, це виключати неможна, але б це явно було б не за військовою логікою.

"Серед іншого тому, що Іран зазнав важкого удару, його ППО виявилася абсолютно неспроможною проти ізраїльської авіації", - пояснив експерт.

Шарп зазначив, що наразі Ірану потрібно відносити свої оборонні можливості, і при цьому ще й виправити помилки, через які протиповітряна оборона виявилися неефективною.

За словами експерта, це довготривале і дороге завдання, а головне - не зовсім зрозуміло, як саме потрібно виправляти вразливості ППО. Шарп припускає, що Іран може взяти тактичну паузу у протистоянні з Ізраїлем, приміром, до кінця каденції президента США Дональда Трампа.

Що ще послалює Іран, але створює проблеми Ізраїлю

Додатковим стримуючим чинником для Ірану є послаблення союзних Ірану організацій в Лівані, Іраку та Ємені. Ще минулого року Ізраїль їх послабив, знищивши керівництво та значну частку військового потенціалу Хезболли і ХАМАС.

Крім того, в Сирії впав орієнтований на Іран режим Башара Асада. Наразі хоч якась небезпека існує хіба що з боку єменських хуситів, які час від часу запускають ракети по Ізраїлю. Імовірно, загроза з цього напрямку буде актуальною і надалі.

Також зазначимо, що хусити атакують судна, що проходять через Червоне море, а це створює проблеми для міжнародної торгівлі. Втім, це проблема не лише Ізраїлю, тож для її вирішення можливо залучити інші країни.

Разом з тим, не варто виключати, що Іран спробує організувати теракти проти громадян чи дипломатичних установ Ізраїлю в інших країнах. Таке вже траплялося в минулому. Зокрема, слід згадати підрив Ізраїльського культурного центру в Буенос-Айресі 1994-го чи підрив автобуса з ізраїльськими туристами в Болгарії 2012-го.

В цій ситуації все залежить від підходу, який обере Ізраїль відносно Ірану. В Єрусалимі готові до поновлення ударів, проте, ймовірно, вдадуться до таких кроків, коли відновлення іранської ракетної і ядерної програм знову значно просунеться.