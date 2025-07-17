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Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю, - The Guardian

Бельгія, Четвер 17 липня 2025 15:36
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Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю, - The Guardian Фото: Бельгія зупинила експорт військових товарів до Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бельгійський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю. Обмеження стосуються товарів, які можуть бути використані у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними місцевих ЗМІ, брюссельський суд зобов'язав регіональний уряд Фландрії припинити транзит військової техніки до Ізраїлю.

Новинний канал VRT NWS повідомив, що справа стосується зокрема контейнера з конічними підшипниками для ізраїльської оборонної компанії Ashot, який минулого місяця був заблокований в одному з найбільших європейських портів в Антверпені.

Суд також зобов'язав уряд запобігати транзиту будь-яких "оборонних продуктів або іншого обладнання, призначеного для військових цілей", якщо немає гарантії, що воно буде використовуватися виключно в цивільних цілях.

Бельгійське інформаційне агентство Belga також повідомляло, що затримало три піддони конічних роликових підшипників, виготовлених у Франції американською компанією Timken.

Воно додало, що "фламандські правила забороняють експорт або транзит товарів, які можуть безпосередньо підтримувати Збройні сили Ізраїлю", і що вантаж мав бути відправлений до компанії Ashot Ashkelon, ключового постачальника трансмісійних систем для ізраїльських танків Merkava і броньованих машин Namer, які активно використовуються в Газі.

Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Протягом недовготривалої операції Ізраїль ліквідував низку високопоставлених іранських командирів, а також учених-атомників.

Це, своєю чергою, викликало відповідну реакцію Тегерана, який почав щоденні обстріли балістикою.

Трохи згодом, 22 червня, до протистояння долучилися США: Америка атакувала три ключові ядерні об'єкти Ірану, після чого президент Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.

Однак у ЗМІ, які посилалися, в тому числі, на американську розвідку, писали, що це не зовсім так, і що Іран напередодні ударів США вивіз збагачений уран.

Зауважимо, що сьогодні, 17 липня, військовий експерт з Ізраїлю Давід Шарп розповів, чи буде Іран знову атакувати Ізраїль.

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