Бельгия остановила экспорт военных товаров в Израиль, - The Guardian

Бельгийский суд обязал региональное правительство Фландрии прекратить транзит военной техники в Израиль. Ограничения касаются товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По данным местных СМИ, брюссельский суд обязал региональное правительство Фландрии прекратить транзит военной техники в Израиль.

Новостной канал VRT NWS сообщил, что дело касается в частности контейнера с коническими подшипниками для израильской оборонной компании Ashot, который в прошлом месяце был заблокирован в одном из крупнейших европейских портов в Антверпене.

Суд также обязал правительство предотвращать транзит любых "оборонных продуктов или другого оборудования, предназначенного для военных целей", если нет гарантии, что оно будет использоваться исключительно в гражданских целях.

Бельгийское информационное агентство Belga также сообщало, что задержало три поддона конических роликовых подшипников, изготовленных во Франции американской компанией Timken.

Оно добавило, что "фламандские правила запрещают экспорт или транзит товаров, которые могут напрямую поддерживать Вооруженные силы Израиля", и что груз должен был быть отправлен в компанию Ashot Ashkelon, ключевого поставщика трансмиссионных систем для израильских танков Merkava и бронированных машин Namer, которые активно используются в Газе.