Бельгия заявила о масштабной кибератаке и шпионаже

Об этом сообщает RTBF со ссылкой на государственный Центр кибербезопасности .

Источник телеканала, близкий к расследованию, сообщил, что атака была такого масштаба, что могла быть осуществлена только иностранным государством.

Центр кибербезопасности сообщил, что следы кибератаки были обнаружены в марте 2021 года.

Этому помогли сообщения Microsoft, выявившей уязвимости в Exchange Server - программном обеспечении, используемом для электронной почты. Сама попытка взлома систем относится к апрелю 2019 года.

"Это очень сложная атака, для которой хакеры прибегли к методам, специально разработанным для того, чтобы проникнуть в сеть незаметно и для того, чтобы оставаться незамеченными как можно дольше. Сложность этой атаки указывает на то, что ее провели продвинутые и опытные злоумышленники с обширными возможностями", - заявили в центре.

В Центре кибербезопасности утверждают, что пока неясно, произошла ли утечка данных, расследование еще продолжается.

Представитель министерства внутренних дел Бельгии сообщил RTBF, что характер проведения атаки вызывает подозрения в шпионаже. Хакеры могли получить доступ к электронной почте сотрудников МВД. Были ли затронуты другие государственные ведомства - неизвестно.