Бельгія заявила про масштабну кібератаку і шпигунство

Про це повідомляє RTBF з посиланням на державний Центр кібербезпеки .

Джерело телеканалу, близьке до розслідування, повідомило, що атака була такого масштабу, що могла бути здійснена тільки іноземною державою.

Центр кібербезпеки повідомив, що сліди кібератаки були виявлені в березні 2021 року.

Цьому допомогли повідомлення Microsoft, що виявила уразливості в Exchange Server - програмному забезпеченні, використовуваному для електронної пошти. Сама спроба злому систем належить до квітня 2019 року.

"Це дуже складна атака, для якої хакери вдалися до методів, спеціально розроблених для того, щоб проникнути в мережу непомітно і для того, щоб залишатися непоміченими якомога довше. Складність цієї атаки вказує на те, що її провели просунуті та досвідчені зловмисники з великими можливостями", - заявили в центрі.

У центрі кібербезпеки стверджують, що поки неясно, чи стався витік даних, розслідування ще триває.

Представник міністерства внутрішніх справ Бельгії повідомив RTBF, що характер проведення атаки викликає підозри в шпигунстві. Хакери могли отримати доступ до електронної пошти співробітників МВС. Чи були порушені інші державні відомства - невідомо.