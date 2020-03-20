Бельгия закрыла границу для туристов

Правительство Бельгии приняло решение о закрытии границ для несущественных поездок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Питера де Крема в Twitter.

По словам министра, ограничения начнут действовать с 15:00 (с 17:00 по Киеву).

"В частности, будут запрещены туристические поездки, и впредь будут проводиться пограничные проверки", - заявил де Крем.

Он отметил, что ограничения на въезд в Бельгию будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.

На данный момент в Бельгии известно о 2 257 случаях заражения коронавирусом. От инфекции скончались 37 человек.

Напомним, еще несколько дней назад сообщалось о первой смерти в Бельгии от коронавируса.

Ранее из-за пандемии COVID-19 лидеры стран Европейского союза договорились о закрытии границ блока на 30 дней. Исключением станут граждане стран EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли, входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн) и Великобритании.

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