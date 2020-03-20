Бельгія закрила кордон для туристів

Уряд Бельгії ухвалив рішення про закриття кордонів для несуттєвих поїздок через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ країни Пітера де Крема Twitter.

За словами міністра, обмеження почнуть діяти з 15:00 (з 17:00 по Києву).

«Зокрема, будуть заборонені туристичні поїздки, і надалі будуть проводитися прикордонні перевірки", - заявив де Крем.

Він зазначив, що обмеження на в'їзд до Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.

На сьогодні в Бельгії відомо про 2 257 випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 37 осіб.

Нагадаємо, ще кілька днів тому повідомлялося про першу смерть у Бельгії від коронавірусу.

Раніше через пандемію COVID-19 лідери країн Європейського союзу домовилися про закриття кордонів блоку на 30 днів. Винятком стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі, входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн) і Великобританії.

Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 20 березня - у матеріалі РБК-Україна.