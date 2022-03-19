Бельгия из-за войны России против Украины решила не отказываться от АЭС

Власти Бельгии приняли решение пока что не отказываться от ядерной энергетики, и использовать АЭС еще десять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо в Twitter.
Поэтапный отказ от ядерной энергетики планировалось начать с 2025 года. Теперь все переносится на 10 лет.
"Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух последних ядерных реакторов на десять лет. В то же время мы ускоряем переход на возобновляемые источники энергии. Это лучший путь к нашей энергетической независимости", - заявил Александер Де Кроо.
Отметим, что российская агрессия в Украине стала причиной роста мировых цен на энергоресурсы. Также этому подтолкнули заявления Запада отказаться от покупки российской нефти и газа.
Напомним, цены на бензин в Украине упадут поскольку на этой неделе Верховная Рада поддержала идею правительства отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС с 20% до 7%.
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