Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС

Влада Бельгії прийняла рішення поки що не відмовлятися від ядерної енергетики, і використовувати АЕС ще десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо в Twitter.

Поетапну відмову від ядерної енергетики планувалося почати з 2025 року. Тепер все переноситься на 10 років.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. У той же час ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії. Це найкращий шлях до нашої енергетичної незалежності", - заявив Александер де Кроо.

Зазначимо, що російська агресія в Україні стала причиною зростання світових цін на енергоресурси. Також цьому підштовхнули заяви Заходу відмовитися від покупки російської нафти і газу.