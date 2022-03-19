Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС

Влада Бельгії прийняла рішення поки що не відмовлятися від ядерної енергетики, і використовувати АЕС ще десять років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо в Twitter.
Поетапну відмову від ядерної енергетики планувалося почати з 2025 року. Тепер все переноситься на 10 років.
"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. У той же час ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії. Це найкращий шлях до нашої енергетичної незалежності", - заявив Александер де Кроо.
Зазначимо, що російська агресія в Україні стала причиною зростання світових цін на енергоресурси. Також цьому підштовхнули заяви Заходу відмовитися від покупки російської нафти і газу.
Нагадаємо, ціни на бензин в Україні впадуть оскільки на цьому тижні Верховна Рада підтримала ідею уряду скасувати акциз на паливо і знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.
Ми також писали про те, що український персонал продовжує працювати на захопленій російськими військовими Запорізький АЕС.
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