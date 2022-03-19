RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бельгія через війну Росії проти України вирішила не відмовлятися від АЕС

Фото: Федеральний парламент Бельгії (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Влада Бельгії прийняла рішення поки що не відмовлятися від ядерної енергетики, і використовувати АЕС ще десять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера Де Кроо в Twitter.

Поетапну відмову від ядерної енергетики планувалося почати з 2025 року. Тепер все переноситься на 10 років.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. У той же час ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії. Це найкращий шлях до нашої енергетичної незалежності", - заявив Александер де Кроо.

Зазначимо, що російська агресія в Україні стала причиною зростання світових цін на енергоресурси. Також цьому підштовхнули заяви Заходу відмовитися від покупки російської нафти і газу.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні впадуть оскільки на цьому тижні Верховна Рада підтримала ідею уряду скасувати акциз на паливо і знизити ставку ПДВ з 20% до 7%.

Ми також писали про те, що український персонал продовжує працювати на захопленій російськими військовими Запорізький АЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БельгияАЕС