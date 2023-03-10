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Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Це символічний та вагомий крок для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленський в Twitter.

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше Сенат Чехії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українців.

Крім того, Голодомор геноцидом українського народу також визнав Європарламент, а також парламент Болгарії.

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Володимир ЗеленськийГолодоморБельгия