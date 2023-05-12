Бельгія використає російські активи в якості багатомільйонної допомоги Україні

Бельгія використає 101 млн доларів, що були отримані у вигляді податків із заморожених активів Росії. Уся сума піде на допомогу Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зазначається, що половина сума буде використана для постачання військових товарів, таких як бронетехніка, зброя й боєприпаси.
Інша ж половина буде направлена на гуманітарну підтримку, майбутню реконструкцію України й посилення дипломатичної присутності Бельгії в країні.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що загальна сума заморожених активів Центробанку Росії, які перебувають в Швейцарії, становить майже 8,3 млрд доларів.
Тим часом Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською агресією буде представлено на саміті Ради Європи 16-17 травня.
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